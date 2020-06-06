كربلاء تستحدث سيطرات في المناطق الصحراوية لمنع تسلل الوافدين

2020/06/06 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت شرطة محافظة كربلاء، السبت، استحداث سيطرات إضافية في المناطق الصحراوية، لمنع تسلل الوافدين ال...





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