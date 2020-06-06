بينها استمرار الحظر الشامل.. جدول أعمال الجلسة 11 للجنة الصحة والسلامة العليا

2020/06/06 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أظهرت وثائق حصلت (بغداد اليوم)، خطة العمل المقترحة من وزارة الصحة للمرحلة القادمة نتيجة ازدياد الاصابات.

وبحسب الوثيقة، فأن "الصحة تنوي استمرار حظر التجوال الشامل لاسبوع اخر مع التطبيق بصورة دقيقة بحسب الاجراءات التي وضعتها وزارة الصحة".

وتضيف الوثائق :"منع التجمعات كافة واستمرار غلق المطاعم عد خدمة التوصيل قاعات المناسبات المتنزهات المقاهي دور السينما، القاعات، المولات، معاهد التدريس الخصوصي، الخ".

وشددت المقترحات على "ضرورة توفير المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بتوفير مواد التعقيم والكمامات، لمنتسبيها كافة، مع تطبيق اجرارات التباعد الجسدي ومنع النتجمعات".





يُشار إلى أن اللجنة قررت في وقت سابق فرض حظر التجوال الشامل، لمدة اسبوع يبدأ من الأول وينتهي في السايع من شهر حزيران الجاري، بعد استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

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