اليوم.. رؤساء الكتل يعقدون اجتماعا لمناقشة توزيع الدوائر الانتخابية

2020/06/06 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن نائب رئيسِ مجلسِ النوابِ بشير خليل حداد، السبت، عن وجود اجتماع لرؤساء الكتل السياسية اليوم لحسم جدول توزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.وقال حداد في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن :اليوم السبت سيشهد اجتماعاً لرؤساء الكتل البرلمانية لمناقشة اعداد الجدول الخاص بتقسيم الدوائر المرتبطة بقانون الانتخابات، بعد ان صوت […]

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