مكتب السيستاني يشدد على “الالتزام الصارم” للحد من انتشار كورونا

2020/06/06 | 09:44 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اصدر مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، السبت، بيانا شدد فيه على ضرورة “الالتزام الصارم” بالإجراءا...

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