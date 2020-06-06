مصرف حكومي يشترط

2020/06/06 | 09:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اشترط مصرف الرافدين، اليوم السبت، "المنصة الالكترونية" لتوفير سلف موظفي الدولة، مؤكدا أنها توفر الخدمات المصرفية للموظف والمتقاعد.

وقال المصرف، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف والحصول عليها تكون عن طريق المنصة الالكترونية الحديثة التي تم إنشاءها مؤخرًا .

وأوضح أن المنصة الالكترونية فيها العديد من المميزات التي تتعلق بتقديم المنتجات والخدمات للموظفين والمتقاعدين حيث بإمكان الموظف أو المتقاعد الاستعلام عن المنصة عن طريق الموبايل، مشيرا الى ان المصرف استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة وعلى الموظفين أو المتقاعدين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على الخدمة التي تلبي متطلباته.

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