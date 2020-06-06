أوبك تجتمع اليوم لبحث تأثير خفض الإنتاج

2020/06/06 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..منَ المؤملِ ان تعقدَ منظمةُ الدولِ الاعضاءِ المصدرة للنفطِ اوبك اجتماعا اليوم السبت، لبحث التزام المنتجين بقرارات المنظمة ومراقبة تاثيرات قرار خفض الانتاج في الاسواق العالمية.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “مؤشرات اتفاق خفض الانتاج للشهر الماضي كانت ايجابية نسبيا، اذ ارتفع سعر برميل النفط الى […]

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