المفوضية تشكل لجنة لتدقيق عقود الأجهزة المستخدمة بعمليات العد والفرز

2020/06/06 | 09:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت ان مجلس المفوضين الجديد لم يبرم أي عقد لحد الآن مع أية جهة، مشيرة إلى تشكيل لجنة لتدقيق العقود المبرمة سابقاً في استخدام الأجهزة المستخدمة بعمليات العد والفرز.وذكرت المفوضية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان ” مجلس المفوضين شكل لجنة من أعضائه لتدقيق العقود المبرمة سابقاً […]

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