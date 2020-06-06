خبراء يحذرون من موجة اضطرابات عقلية بسبب كورونا

2020/06/06 | 09:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبراء في الصحة العقلية بإسبانيا من موجة اضطرابات عقلية محتملة، بسبب القلق، والاكتئاب، والتوتر وحتى الانتحار بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.وحث الخبراء على إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن، والعاملين في مجال الصحة الذين يوجدون في الصفوف الأولى في معركة مواجهة كورونا.كان ذلك خلاصة لقاء افتراضي لأكثر من ألف متخصص […]

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