10 بدائل اقتصادية لدى الكاظمي لمواجهة الازمة

2020/06/06 | 09:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب العراقي عن لقاءٍ مرتقب يجمعها برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكلٍ من وزارة الماليَّة والبنك المركزي لتقديم 10 بدائل...

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