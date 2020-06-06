وفاة جديدة بكورونا ترفع حصيلة الموت في إقليم كوردستان

2020/06/06 | 09:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوفاة التي سجلت في أربيل اليوم تعود لرجل خمسيني يسكن في منطقة كامران ستي

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