أربعون عاما على وثيقة 6 حزيران: نحن أهل هذا الوطن ولا وطن لنا غير هذا الوطن! - عصام مخول

2020/06/06 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصام_مخول "لم ننكر، ولا يمكن ان ننكر حتى لو جوبهنا بالموت نفسه، أصلنا العريق: اننا جزء حي وواع ونشيط من الشعب العربي الفلسطيني".في السادس من حزيران قبل أربعين عاما صدرت صحيفة الاتحاد الحيفاوية وعلى صدر صفحتها الاولى "نداء الى الرأي العام"، أصبح يعرف بوثيقة 6 حزيران 1980، والتي شكلت نقطة ارتكاز وطنية وديمقراطية محورية في تبلور الفكر السياسي للجماهير العربية في اسرائيل وتبلور طريقها النضالي حتى أن ......





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