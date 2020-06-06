في الذّكرى ال75 لتأسيس -اتحاد النقابات العالمي- (5): وفاق نقابي فلسطيني وتلاعب انتدابي -صهيوني - جهاد عقل

2020/06/06 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جهاد_عقل لم تتوقف الحكومة البريطانية ومعها الحركة الصهيونية، عن المحاولة لتقليص عدد أعضاء الوفد النقابي الفلسطيني، إلى عضوين فقط.



أي إلغاء سفر النقابي بولس فرح ممثل "اتحاد النقابات وجمعيات العمال العربية في فلسطين" -أي ممثل اليسار-إلى المؤتمر، ومحاولة إلغاء قرارات الحركة النقابية الفلسطينية، بل ومحاولة زرع بذور الفتنة والشقاق.وعن هذا التطور غير المتوقع من جانب النقابات الفلسطينية، إلغاء سفر الن ......





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