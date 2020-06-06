لماذا «تجمع دولة المواطنة»؟ 12/15 - ضياء الشكرجي

2020/06/06 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي www.asmaa.com10. تعديل قانون الأحزاب:يدعو التجمع إلى تعديل قانون الأحزاب بما يسهم في التأسيس لمستقبل ديمقراطي علماني، وينهي ظاهرة قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني أو مذهبي أو قومي، مما يتعارض مع مبدأ المواطنة، وبما يضمن الحيلولة دون احتكار الأحزاب المتنفذة للسلطة، وتكريس ذلك الاحتكار وإدامته، وإن كان بآليات تبدو ديمقراطية.



بل يدعو التجمع إلى اعتماد مرحلة انتقالية، يجري فيها حل جميع الأح ......





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