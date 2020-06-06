كوريا الشمالية: شقيقة الزعيم كيم تهدد الجنوبية بـإجراءات

2020/06/06 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعربت كوريا الشمالية، عن عزمها قطع العلاقات مع كوريا الجنوبية، منتقدة قيام منشقين عنها ولاجئين في جارتها الجنوبية بإرسال منشورات مناهضة لنظامها عبر الحدود.وقالت في بيان أصدره مساء أمس المتحدث باسم جبهة الوحدة لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية: “إن الخطوة الأولى ذات الصلة هي إغلاق وإزالة مكتب الاتصال المشترك […]

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