مكتب السيد السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا

2020/06/06 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، السبت، رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا في البلاد.وقال المكتب في بيان تلقته وكالة صدى “الى العراقيين جميعا..في هذه الأيام الصعبة حيث تزداد أعداد المصابين بوباء (كورونا) في مختلف المناطق بصورة غير مسبوقة ـ ولا سيما في العاصمة العزيزة بغداد ـ نتوجّه اليكم مرة أخرى

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