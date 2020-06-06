الحشد الشعبي يعفر مستشفى الحسين في المثنى للوقاية من كورونا

2020/06/06 | 09:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عفرت حملة وعي التابعة لهيئة الحشد الشعبي ، السبت، مستشفى الحسين التعليمي في محافظة المثنى للوقاية من فيروس كورونا.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين / مقر المثنى عفرت مستشفى الحسين التعليمي بالكامل للوقاية من فايروس كورونا”.وأضاف البيان أن “الحملة جاءت ضمن حملة وعي للحشد […]

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