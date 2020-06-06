وفاة مصاب بكورونا في أربيل

2020/06/06 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، السبت، وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد في محافظة اربيل .وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “رجلاً مصاباً بفيروس كورونا يبلغ من العمر 50 عاماً، توفي في مدينة أربيل”.يشار إلى أن وزارة الصحة في إقليم كوردستان، أعلنت، امس الجمعة، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا […]

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