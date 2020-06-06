علماء يبتكرون خوارزميات تساعد على فهم تأثير الدواء على خلايا القلب

2020/06/06 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ابتكر علماء معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا مع علماء جامعة قازان وجامعة جورج واشنطن الأمريكية خوارزمية تسمح بالحصول على نموذج رياضي يصف الإثارة الكهربائية لخلايا القلب للمريض .وتفيد مجلة PLOS ONE، بأن هناك طريقتين محتملتين لحل هذه المشكلة: باستخدام التسجيلات التجريبية للنشاط الكهربائي.أو ملفات شكل التعبير الجيني.لأن كل انقباض […]

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