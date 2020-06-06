تقرير بريطاني يؤشر تراجعاً ايرانياً مع نفوذ امريكي طويل الامد في العراق

2020/06/06 | 10:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عدت صحيفة تليغراف "" Telegraph البريطانية في تقرير لها اليوم السبت، وجود تراجع واضح للنفوذ الإيراني في العراق، ورجحت في ذات الوقت أن تواجد القوات الأميركية في العراق سيمتد لوقت أطول.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها اليوم، "عندما قُتل قاسم سليماني في غارة أميركية مطلع يناير الماضي، تعهدت إيران بالانتقام الشديد من الولايات المتحدة"، مشيرة الى أن "كتلا في البرلمان العراقي طالبت بسحب 5 آلافِ جنديٍ أميركي وقواتِ التحالف، وهو ما لم يحصل حتى الآن".

وعد تقرير صحيفة "تليغراف" Telegraph البريطانية، ذلك الامر، "تراجعا واضحا للنفوذ الإيراني في العراق"، مبينة أن " 6 أشهر مضت وما يزال هؤلاء الجنود الأميركيون متمركزون في أنحاء العراق، ولم يغادروا الأراضي العراقية مثلما توعدتهم إيران قبل نحو نصف عام".

وتساءلت الصحيفة، "هل تراجع النفوذ الإيراني في العراق؟".

ورجحت الصحيفة أن تواجد القوات الأميركية في العراق سيمتد لوقت أطول، وفق ما أكده مسؤول غربي، موضحاً أن اتفاقاً بين العراق وواشنطن خلص إلى ضرورة بقاء القوات الأميركية لمواصلة الحرب على داعش.

وهو ما تراه الصحيفة "فشلاً ذريعاً لطهران في مواصلة فرض نفوذها هناك، وهي التي فشلت في تنفيذ تهديداتها المستمرة" على حد وصفها.

ومما يعزز فرضية تراجع النفوذ الإيراني في بغداد، بحسب تقرير الصحيفة، "فشل إسماعيل قاآني في خلافة قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، رغم الزيارات المتكررة التي قوبلت في معظمها بالفتور أو الرفض في بغداد".

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