مصر تتجاوز عدد الـ”31″ ألف إصابة بـكورونا

2020/06/06 | 10:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطت إصابات فيروس كورونا في مصر، حاجز الـ31 ألفا، بعد الإعلان عن تسجيل ألف و348 إصابة جديدة.ووفق بيان صادر عن وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 31 ألفا و115 حالة.وتعد أرقام الإصابات المسجلة الخميس والجمعة، مرتفعة عن تلك المسجلة الأربعاء، حين تم الإعلان عن 1079 إصابة.كما كشف البيان عن تسجيل مصر 40 حالة وفاة جديدة […]

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