2020/06/06 | 10:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد منفذ (USB) في أي حاسوب مهمًا للغاية، لأنه يُساهم في تشغيل الكثير من الأجهزة والملحقات مثل: أجهزة التخزين ولوحة المفاتيح والماوس، ولكن في بعض الحالات نجد أن الحاسوب قد لا يتعرف على الأجهزة التي تستخدم هذا المنفذ بشكل صحيح.إليك 6 نصائح لإصلاح مشكلة عدم تعرف حاسوب ويندوز 10 على أجهزة USB: عند توصيل […]

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