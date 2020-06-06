لجنة نيابية تقترح على الحكومة اللجوء إلى الصين لمواجهة الأزمة المالية

2020/06/06 | 10:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقترحتْ لجنةُ الاقتصادِ والاستثمارِ النيابيةِ، السبت، على الحكومةِ الذهابَ نحو استحصالِ قروضٍ صينيةٍ قليلةِ الفائدةِ ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين.وقال عضو اللجنة نوفل الناشئ، في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجنة تستعد لتقديم مقترح لرئيس الحكومة يتضمن التعامل مع الدول بما يدعم الاقتصاد ويخرجه من الأزمة التي يمر فيها”، موضحا […]

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