الكاظمي يوجّه بتشكيل فريق لمراجعة أداء المحافظين ومعالجة الفساد في ملف الخدمات

2020/06/06 | 10:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، بتشكيل فريق وزاري يتولّى مراجعة أداء المحافظين، والدوائر الخدمية في المحافظات.وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت /المعلومة/، نخسة منه، أنه “وفقا للتوجيه فإن الفريق يكون برئاسة وزير الداخلية، عثمان الغانمي، وعضوية عدد من الوزراء، والمختصّين”.وحدّد الكاظمي، بحسب البيان، “مهام الفريق بالآتي: الوقوف على أسباب التقصير في […]

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