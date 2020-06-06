922 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

2020/06/06 | 10:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة مساء الجمعة 922 وفاة، من جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 109 آلاف حسب حصيلة أعدتها جامعة “جونز هوبكنز”.وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن عدد المصابين بالفيروس […]

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