الكاظمي يوجه بتشكيل فريق لمراجعة أداء المحافظين ومعالجة الفساد في ملف الخدمات

2020/06/06 | 10:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادوجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بتشكيل فريق وزاري يتولّى مراجعة أداء المحافظين، والدوائر الخدمية في المحافظات.ووفقا للتوجيه فإن الفريق يكون برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعضوية عدد من الوزراء، والمختصّين.وحدّد الكاظمي مهام الفريق بالآتي: الوقوف على أسباب التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، ومراجعة أداء المحافظين والدوائر الخدمية في المحافظات، واتخاذ […]

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