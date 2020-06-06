الكاظمي يوجّه بتشكيل فريق لمراجعة أداء المحافظين ومعالجة الفساد في ملف الخدمات

2020/06/06 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (06 حزيران 2020)، بتشكيل فريق لمراقبة أداء المحافظين ف...





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