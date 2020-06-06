النجف تسجل 47 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/06 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر طبي، السبت، بتسجيل 47 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في محافظة النجف.

وقال المصدر لـ(بغداد...





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