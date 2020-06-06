كاتانيتش يؤكد حاجة المنتخب العراقي لمباريات ودية قبل التصفيات المونديالية

2020/06/06 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد مدرب منتخب العراق بكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، على ضرورة عودة اللاعبين لخوض مباريات تنافسية رسمية، قبل خوض التصفيات المزدوجة، خصوصاً بعد الغاء منافسات الموسم الكروي الحالي.

وقال رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إياد بنيان في بيان تلقته (بغداد اليوم)إن:" اتصالا هاتفيا جمعه مع المدرب كاتانيتش للحديث عن مستقبل المنتخب الوطني، لاسيما بعد الغاء الموسم الحالي بسبب فايروس كورونا."

وأضاف :" كاتانيتش رحب كثيراً بفكرة إقامة البطولة التنشيطية التي تساهم بإعداد حقيقي للأندية، وكذلك للاعبي المنتخب بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة، لكون جميع اللاعبين سيستفيدون من هذه البطولة بعد انقطاع لخمسة أشهر كاملة عن منافسات كرة القدم".





وأوضح أن:" مدرب منتخبنا الوطني سيقدم منهاجه الرسمي، وذلك لتحضير المنتخب للتصفيات الآسيوية المزدوجة"،مؤكداً :" مطالبته بالاستفادة من أيام "الفيفا دي" لإقامة المباريات الودية، وإعادة اللاعبين إلى أجواء هكذا مباريات قبل الاستحقاق الرسمي أمام هونغ كونغ خلال تشرين الاول المقبل".

وكشف بنيان عن" رغبة المدرب كاتانيتش بالحضور إلى العراق بأقرب وقت ممكن متى ما تعود حركة الطيران بين الدول"، كاشفاً، بالوقت نفسه، عن" تواصله مع أغلب لاعبي المنتخب الوطني خلال الفترة الحالية، وذلك للإطلاع على تدريباتهم، ومتابعة مبارياتهم الرسمية فيما يخص اللاعبين المحترفين".

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