الحشد الشعبي يخمد حرائق اندلعت بمدرسة ومزارع للحنطة في خانقين

2020/06/06 | 10:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخدمت قوات الحشد الشعبي، امس الجمعة، حرائق اندلعت في مدرسة ابتدائية ومزارع للحنطة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن قوة من الفوج الثالث باللواء 23 في الحشد الشعبي اخمدت، اليوم، حريقا اندلع في مدرسة بيشكان الابتدائية في قرية تفرقة التابعة لقضاء خانقين.وأضاف، أن القوة اخمدت

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