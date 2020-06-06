تجارب سجناء في “العقاب” عند “تحرير الشام”

2020/06/06 | 10:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدها "العقاب" أساليب في التعذيب وابتزاز للسجناء وطلب تعويضات يومية منهم

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