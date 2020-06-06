2020/06/06 | 11:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية تشكل لجنة تدقيق بعقود الأجهزة المستخدمة بعمليات العد والفرز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 11:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تشكل لجنة تدقيق بعقود الأجهزة المستخدمة بعمليات العد والفرز) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تشكل لجنة تدقيق بعقود الأجهزة المستخدمة بعمليات العد والفرز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).