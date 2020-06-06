بالوثيقة.. نائب يوجه سؤالا للكاظمي بشأن الحوار مع امريكا

2020/06/06 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه النائب حسن سالم، السبت، سؤالا برلمانيا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الحوار مع امريكا.

وتضمن السؤال حول اللجنة المكلفة بالتفاوض مع الجانب الامريكي خلال حوار حزيران ضمن اتفاقية الاطر الاستراتيجية.

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