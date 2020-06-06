‏نائب يتساءل: لأجل من أقدم البعض على العبث بتمثال الحبوبي

2020/06/06 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن الفتح نعيم العبودي، السبت، تمثال رجل الدين والشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية بأنه "يلخص صفحة ناصعة من تاريخ العراق المقاوم للاحتلال البريطاني"، متسائلاً "‏لأجل من أقدم البعض على العبث به وتحطيمه؟"

وقال العبودي، إن "تمثال الحبوبي في مدينة الناصرية يلخّص صفحة ناصعة من تاريخ العراق المقاوم للاحتلال البريطاني، ويقدّم صورة جميلة عن وحدة المجتمع العراقي وعشائره ومرجعيته".وأضاف العبودي في تغريدة على صفته الرسمية بموقع (تويتر): "‏لأجل من أقدم البعض على العبث به وتحطيمه؟ ممن ينتقمون؟!"

وكانت السومرية نيوز نشرت، أمس الأول الخميس، صوراً تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لتمثال رجل الدين والشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية وقد تعرض لتخريب.





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