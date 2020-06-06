الاحتلال يهدم بيوت عشرات الفلسطينيين جنوبي الضفة منذ بدء كورونا

2020/06/06 | 11:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “هآرتس” الصهيونية تقريرا كتبه “هجار شيزاف” حول هدم بيوت الفلسطينين بذريعة أنها بنيت على منطقة نيران أو بدون تراخيص.وجاء في التقرير: أن الإدارة المدنية هدمت بيوت 65 فلسطينياً في الضفة الغربية متذرعة بأنها بنيت على منطقة نيران أو بدون تراخيص.وفي منطقة أريحا هدمت الإدارة بيوتاً يعيش فيها نحو 30 شخصاً لسبع عائلات.[…]

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