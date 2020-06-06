بالوثيقة.. سؤال برلماني للكاظمي يتعلق باللجنة التفاوضية العراقية الأميركية

2020/06/06 | 11:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد وجه النائب حسن سالم، اليوم السبت، سؤالا برلمانيا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الحوار مع امريكا.وتضمن السؤال حول اللجنة المكلفة بالتفاوض مع الجانب الامريكي خلال حوار حزيران ضمن اتفاقية الاطر الاستراتيجية.

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