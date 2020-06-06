طقس صحو وارتفاع بدرجات الحرارة في الأيام الأربعة المقبلة

2020/06/06 | 11:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة تلقت، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون في المنطقة الوسطى صحو مع ارتفاع درجات الحرارة، وفي المنطقة الشمالية صحو، وفي المنطقة الجنوبية صحو"، مشيراً الى ان "درجات الحرارة في بغداد ستكون بمعدل 43 مْ".وأضاف، ان "طقس الاثنين المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحو ، وفي المنطقة الشمالية صحو ، وفي المنطقة الجنوبية صحو ".وأشار البيان الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحو، وفي المنطقة الشمالية صحو مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الجنوبية صحو".وتابع ان "الطقس ليوم الاربعاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحو مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الشمالية صحو مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الجنوبية صحو، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ".

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