انفجار عنيف في أحد معسكرات العدوان السعودي بمأرب

2020/06/06 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر يمنية محلية، مساء الجمعة، بأن انفجار عنيف دوّى من أحد المعسكرات التابعة لقوى الغزو والمرتزقة بمدينة مأرب.ووفقاً للمصادر، فإن الانفجار وقع في معسكر “تداوين”، مُرجحة أن يكون ناجما عن استهداف بصاروخ باليستي.وكانت مصادر محلية في مدينة مأرب، قد تحدثت قبل أيام، عن انفجار عنيف هز معسكر “صحن الجن” التابع لمرتزقة العدوان السعودي، يعتقد […]

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