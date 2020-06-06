السيستاني يدعو العراقيين الى الالتزام الصارم و الشديد بإجراءات الوقاية من كورونا

2020/06/06 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، اليوم السبت (6 حزيران 2020) المواطنين بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى تطبيق الإجراءات الوقائية التي توصي بها الجهات المعنية، مؤكداً أن مسؤولية الجميع التعاون في اجتياز هذه المرحلة الحرجة … Readmore

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