بعد تزايد إصابات كورونا.. البصرة تغلق شوارع واسواق بالحواجز الكونكريتية

2020/06/06 | 11:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أقدمت الجهات الأمنية في محافظة البصرة، يوم السبت، على غلق الكثير من الطرق في المحافظة ولا سيما منطقة العشار، بعد تزايد حدة الاصابات بفيروس كورونا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ، إن القوات الامنية بالتنسيق مع الدوائر البلدية قامت بإغلاق بعض المناطق من ضمنها منطقة العشار التي تعتبر مركز المحافظة كاجراءات للحد من حركة المواطنين الذين لا يلتزمون بحظر التجوال الصحي في ظل تسجيل البصرة إصابات عديدة وصلت إلى أكثر من (١٠٠) اصابة من بينهم كوادر طبية وصحية.

وشكا عدد من المواطنين لمراسلنا إغلاق الشوارع والافرع بالحواجز الكونكريتية من ضمنها منطقة العشار مما تسبب بحصول اختناقات في بعض المناطق والشوارع.

وافاد مصدر طبي مسؤول امس الجمعة بتسجيل قرابة 100 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

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