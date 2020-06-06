2020/06/06 | 11:21 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أعلن طبيب الأورام الروسي إيفان كاراسيف أن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة والمرضى المصابين بفيروس كورونا لديهم أعراض متشابهة.
وكتب الطبيب في الانستغرام: “غالبًا ما تكون الأعراض لدى مرضى السرطان غير واضحة تشابه الأمراض الأساسية – السعال والبلغم وضيق التنفس ونفث الدم.
المضاعفات الشديدة تشمل الالتهاب الرئوي الثنائي – 75٪ ومتلازمة الضائقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيب روسي: أعراض السرطان وفيروس كورونا مماثلة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن طبيب الأورام الروسي إيفان كاراسيف أن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة والمرضى المصابين بفيروس كورونا لديهم أعراض متشابهة.
وكتب الطبيب في الانستغرام: “غالبًا ما تكون الأعراض لدى مرضى السرطان غير واضحة تشابه الأمراض الأساسية – السعال والبلغم وضيق التنفس ونفث الدم.
المضاعفات الشديدة تشمل الالتهاب الرئوي الثنائي – 75٪ ومتلازمة الضائقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيب روسي: أعراض السرطان وفيروس كورونا مماثلة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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