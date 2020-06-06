طبيب روسي: أعراض السرطان وفيروس كورونا مماثلة

2020/06/06 | 11:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن طبيب الأورام الروسي إيفان كاراسيف أن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة والمرضى المصابين بفيروس كورونا لديهم أعراض متشابهة.وكتب الطبيب في الانستغرام: “غالبًا ما تكون الأعراض لدى مرضى السرطان غير واضحة تشابه الأمراض الأساسية – السعال والبلغم وضيق التنفس ونفث الدم.المضاعفات الشديدة تشمل الالتهاب الرئوي الثنائي – 75٪ ومتلازمة الضائقة […]

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