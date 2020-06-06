توقعت حصول “هرج” بالجلسة.. نصيف تكشف عن اتفاق بين “العرابين” لتمرير فؤاد حسين

2020/06/06 | 11:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت عضو مجلس النواب عالية نصيف , السبت , عن وجود اتفاق سياسي بين عرابي العملية السياسية لتمرير فؤاد حسين كمرشح لحقيبة الخارجية مقابل تمرير احسان عبد الجبار مرشح حقيبة النفط، فيما توقعت حصول “هرج ومرج” بجلسة اليوم.وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة /, ان “عرابي العملية السياسية اتفقوا […]

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