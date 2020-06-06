معطيات زيارة

2020/06/06 | 11:22 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

الزيارة التي شهدتها بغداد من قبل خليفة قاسم سليماني في الشكل والمضمون والتوقيت، أثارت مجموعة من الأسئلة، لكنها أكدت على جملة معطيات:

1- جاءت قبل أيام من تصويت البرلمان على الحقائب الشاغرة في حكومة الكاظمي، ما يدلّ على دعم طهران لها، وتأكيدها على ضرورة استكمالها.

2- جاءت قبل أيام...

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