الكاظمي سيراجع أداء المحافظين وفق هذه النقطة

2020/06/06 | 11:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، بتشكيل فريق وزاري يتولّى مراجعة أداء المحافظين، والدوائر الخدمية في المحافظات....

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