2020/06/06 | 11:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد القتال في إدلب أواخر العام الماضي مما تسبب في نزوح قرابة مليون شخص عن ديارهم مما أثار مخاوف من موجة هجرة جديدة إلى تركيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدراجة نارية.. "هجوم غامض" يردي جندياً تركياً في سوريا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدراجة نارية.. "هجوم غامض" يردي جندياً تركياً في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).