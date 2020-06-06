المالية النيابية: لن نمرر موازنة تحتوي على قروض خارجية

2020/06/06 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف عضو المالية النيابية حنين القدو، السبت، عن اتفاق لمنع الحكومة من القروض الخارجية في موازنة العام الجاري، مبينا ان القروض الخارجية تضعف السيادة الوطنية وتكبل العراق في شروط مسبقة.وقال القدو، ان “اللجنة المالية في مجلس النواب اتفقت على عدم تمرير أي موازنة تحتوي على قروض خارجية لتسديد الرواتب”.واضاف، ان “اللجنة اقترحت […]

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