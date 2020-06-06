ارتفاع واضح لاسعار النفط عالمياً مع اقتراب موعد اجتماع اوبك

2020/06/06 | 11:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت أسعار النفط السبت على ارتفاع كبير لامس 5%، بعد تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وآمال الاجتماع المرتقب اليوم السبت لمنظمة اوبك+ لتخفيض الانتاج.وأغلقت أسعار … Readmore

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