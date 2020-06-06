تحركات السود في أمريكا بين الحقوق والفزضى - محسن ابو رمضان

2020/06/06 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محسن_ابو_رمضان تحركات السود في أميركا بين الحقوق والفوضى.تحاول بعض الأقلام ووسائل الاعلام تصوير ان تحركات السود والمتضامنين معهم ضد الاضطهاد والتميز العنصري بأنها تأتي في إطار الفوضي مستغليبن بعض الممارسات السلبيية المبنية علي سرقة المتاجر والبضائع وذلك بادعاء بان هذة التحركات مدعومة من إدارة ترامب من اجل استثمارها لصالحها بسبب اخفاقة بالتعامل مع أزمة الكورونا والتداعيات الاقتصادية المترتبة عليها الأمر ا ......





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