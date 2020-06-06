قضاء بالسليمانية يسجل أعلى معدل بكورونا ومسؤول فيه: الفحوصات لا تبشر بخير

2020/06/06 | 11:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افصحت إدارة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم السبت، عن تسجيل قضاء بنجوين أعلى نسبة بإصابات فيروس كورونا بين أقضية الاقلیم.

وقال مدیر صحة قضاء بنجوین خالد عبد الله لوكالة شفق نیوز، إنه "بسبب وجود منفذین حدودیين مابین الاقلیم و ایران، اضافة الى موسم الحصاد ارتفعت نسبة الاصابات بالفیروس في القضاء الی 65 حالة بينها 18 حالة لکوادر الصحة".

واشار عبد الله إلى "عدم وجود اي مرکز لعلاج الکورونا في القضاء"، مضيفا "لذلك نظطر لارسال المصابین الى مراکز العنایة في السلیمانیة".

وتابع "علی مدار 24 ساعة تقوم الفرق الطبیة باجراء الفحوصات العشوائیة في القضاء وننتظر نتيجة الفحوصات التي لا تبشر بالخیر".

ولفت عبد الله الى "وجود مخاوف من انتشار الفیروس لذلك طلبنا المساعدە من وزارە الصحة و صحة السلیمانیة".

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