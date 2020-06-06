الناطق باسم القائد العام: عمليات نصر السيادة حققت أهدافها

2020/06/06 | 11:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، أن عمليات أبطال العراق - نصر السيادة حققت أهدافها وفق ما مخطط لها.

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