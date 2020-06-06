الكهرباء: الاتفاق على استيراد الغاز الإيراني لا يتعارض مع الإعفاءات الأميركية

2020/06/06 | 11:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، أن الاتفاق الجديد على استمرار استيراد الغاز الإيراني لا يتعارض مع الإعفاءات الأميركية الممنوحة للعراق

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